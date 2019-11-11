Не так давно Максим Галкин выступил с обличительным номером, в котором рассказал о цензуре на телевидении. Его коллеги по медиа-пространству высказали свои мысли по этому поводу.

Не так давно Максим Галкин выступил с обличительным номером, в котором рассказал о цензуре на телевидении. Его коллеги по медиа-пространству высказали свои мысли по этому поводу.Концерт с примечательным выступлением состоялся в Новосибирске. Как отмечал сам Галкин, цензура на ТВ возникла из-за сложной политической обстановки в стране. Впрочем, комедиант также поинтересовался – а когда она была не сложная? Кроме того, Максим не забыл знатно "проехаться" по своему коллеге Артему Шейнину. Якобы он не дает в своем шоу высказываться зарубежным экспертам.Разумеется, подобное не могло не привлечь внимание общественности, и первым на обвинения в свой адрес отреагировал ведущий телепрограммы "Время покажет". Он высказался, что скорее всего, Максим выдвигает подобные тезисы из-за банального недостатка внимания к своей персоне."Я могу сделать только тот вывод, что Максиму, видимо, не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле.... Мне передали, что у него еще одно страдание. Помимо цензуры, он страдает, что ему народного не дали. Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", – телеведущий в интервью радио "Говорит Москва".Не осталась в стороне и другая знаменитость с Первого канала. Владимир Познер также пожелал озвучить личную точку зрения. В отличии от Шейнина, он посчитал заявления Галкина о цензуре в СМИ справедливыми. Впрочем, журналист выразил мнение, что об этом уже было сказано все, что только можно."Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на Первом канале. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?", – поинтересовался телеведущий в разговоре с корреспондентами .Кроме того, не обошли внимание скандальную выходку Максима и простые пользователи сети: "Это типа мы не рабы , рабы немы?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Значит, Галкин говорит, что есть цензура, то есть, его цензурируют. А почему его не цензурируют, когда он говорит, что есть цензура. Странная такая цензура, которая не цензурирует того, кто говорит, что есть цензура. :)", "Рассказывает о том как трудно бедному человеку в России жить".