В понедельник, 11 ноября, на станции Таганская Кольцевой линии московского метро произошло ЧП: пассажирка упала на рельсы перед составом. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, ..

В понедельник, 11 ноября, на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метро произошло ЧП: пассажирка упала на рельсы перед составом. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, передает .В результате поезда на Кольцевой линии некоторое время не ходили по часовой стрелке. Позднее в пресс-службе столичной подземки сообщили, что движение составов было восстановлено и введено в график, уточняет телеканал "".