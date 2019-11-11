Как передает , канадский тренер Брайан Орсер – наставник российской фигуристки Евгении Медведевой – поделился своими ожиданиями от выступления своей подопечной на пятом этапе серии ..

Как передает , канадский тренер Брайан Орсер – наставник российской фигуристки Евгении Медведевой – поделился своими ожиданиями от выступления своей подопечной на пятом этапе серии Гран-при, который пройдет в Москве.Орсер уверен, что целью Медведевой является – показать два отличных проката. По словам тренера, фигуристка катается так, как никогда не делала этого раньше.Этап серии Гран-при в Москве пройдет с 15 по 17 ноября."Если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам", – приводятся в сообщении слова наставника Жени.