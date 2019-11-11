Преподаватель Петербургского университета, подозреваемый в жестокой расправе над аспиранткой, арестован на два месяца. Кроме обстоятельств самого жуткого преступления, следователям предстоит разобраться, почему в эгоцентричном поклоннике Наполеона, в которого историк часто переодевался, нельзя было разглядеть потенциально опасного неуравновешенного человека.

Преподаватель Петербургского университета, подозреваемый в жестокой расправе над аспиранткой, арестован на два месяца. Кроме обстоятельств самого жуткого преступления, следователям предстоит разобраться, почему в эгоцентричном поклоннике Наполеона, в которого историк часто переодевался, нельзя было разглядеть потенциально опасного неуравновешенного человека. Его психическое состояние проявилось в виде истерики и во время самого заседания суда.Доцент Соколов закрывает лицо руками. Защитник жалуется: с его клиентом сложно разговаривать из-за слез. Не может справиться с эмоциями ученый и в зале суда: начинает выть.В этот момент он совсем не похож на блистательного Сира — полководца французской армии эпохи Наполеона. Этот образ в реконструкциях сражений у него самый любимый."Я давно не видел мужских слез. Речь не идет о дьяволе, речь идет об известном ученом", — заявляет адвокат Соколова Александр Почуев.Ученый полностью признает вину и сам настаивает на аресте. По словам адвоката, доцент раскаивается и не находит себе места от отчаяния.Новостей из зала заседаний ждет множество журналистов. Такого ажиотажа в Октябрьском районном суде, пожалуй, не было никогда. Репортеры буквально парализовали работу учреждения. Такой повышенный интерес прежде всего из-за личности убийцы.В паре кварталов от суда в это время продолжается поисковая операция. Третий день водолазы ищут останки Анастасии Ещенко."Много шансов, что найдем, — надеются на берегу. – Это не Нева. Течение не сильное, судоходство не активное, суда мало ходят, воду не баламутят".Аспирантка, соавтор, возлюбленная и жертва. То, как избавлялся убийца от ее тела, сняли камеры видеонаблюдения. Запись сделана ночью 9 ноября. Видно, что свидетелем преступления чуть было не стал случайный прохожий, но в итоге он ничего не заметил. В Мойку полетели несколько мешков.Субботним утром прохожие увидели в водах Мойки пожилого мужчину. Вызвали спасателей. Утопающего вытащили из реки с признаками обморожения, при нем был портфель, в котором нашли отрезанные по локоть женские руки. Дома у доцента обнаружили голову. Историк рассказал, что застрелил Анастасию еще в 7 ноября, а 8 ноября он принимал при этом гостей. А после купил пилу и стал избавляться от тела по частям. В процессе выпивал, потому и упал в Мойку.Соколов в строительном магазине, не снимая перчаток, покупает черные пакеты. Именно такие нашли в реке Екатерингофке с останками, возможно, принадлежащими Ещенко. По всей видимости, мешки отнесло течением.У дома, где жили любовники, лежат цветы. В квартире у Соколова рядом с бюстом Наполеона нашли обрез, стилизованный под пистолет XIX века и патроны — в коробке хватает восьми штук. Сам доцент говорит, что сделал 4 выстрела. Он утверждает, что девушка ревновала его к дочерям от первого брака.Известно, что за час до смерти Анастасия звонила брату — это вратарь молодежной сборной России по футболу Сергей Ещенко. Она рассказывала о ссоре, произошедшей из-за того, что возлюбленный не хотел ее отпускать на день рождения друга. В Петербург из Краснодарского края приехала мать убитой."Человек вменяем, человек убивает, расчленяет. Ни о каком аффекте не может быть и речи", — считает мать девушки.Коллеги и соратники Соколова в глубоком шоке от произошедшего. В научном мире доцент-историк широко известен. Он один из создателей движения исторической реконструкции в России, кавалер ордена Почетного легиона — высшей награды Франции, страстный бонапартист.Ей 24 года, ему — 63. Разница почти 40 лет. Вместе Олег Соколов и Анастасия Ещенко выпустили несколько научных работ по истории Франции. Она ассистировала ему на лекциях. Анастасия занималась репетиторством, с отличием закончила Санкт-Петербургский государственный университет два года назад. Сохранились кадры с церемонии вручения дипломов. С напутственным словом тогда выступал и Олег Соколов.Он темпераментный и лихой интеллектуал. Она скромная, талантливая, изящная. Об их связи в университете знали, но не считали необходимым препятствовать."В коридорах они не целовались. То есть, ничего такого, что прямо указывало бы на какие-то неприличные вещи, не было. Что происходило за рамками университета, извините, это личная жизнь взрослых людей", — подчеркивает доктор исторических наук Александр Филюшкин.Соколов собирал огромные аудитории, во многом благодаря своей эксцентричности. Выпускники вспоминают: рассказывал самозабвенно, то и дело переходил на французский. Но при этом мнений, отличных от собственного, не признавал.- Он с каким-то упорством, экспрессией и удовольствием рассказывает предмет, который преподает. Но при этом было видно его довольно высокомерное отношение к студентам. То есть, он позволял себе какие-то реплики уровня гопника, да. Какие-то грубые высказывания.Карьера Соколова в СПбГУ небезупречна. Год назад университетская комиссия по этике рассматривала случай, когда по распоряжению ученого во время его лекции задавший вопрос студент был жестко выведен из аудитории."Даже слушать ничего не хочу, вали отсюда", — кричал студенту, которого с дракой вынесли из аудитории доцент.Тогда университет признал, что преподаватель превысил свои полномочия. Но в то же время комиссия отметила — имела место спланированная провокация. Студент задавал вопрос о конфликте ученого с московским историком Евгением Понасенковым. Понасенков обвиняет Соколова в плагиате, давно ведет борьбу с доцентом. Суд проиграл, но нынешние новости он явно воспринимает как повод для реванша."Очевидно, что у человека с такими маниакальными замашками с возрастом это будет только усугубляться. Видите, мы получили то, что получили. Прекрасный портрет моего завистники и ненавистника: расчленил девочку и пытался руки утопить в реке Мойка", — констатирует научный оппонент петербургского историка.Поклонники научного визави Соколова создали в соцсетях сообщества, где критикуются работы доцента. Ещенко здесь фигурирует как Изабель — якобы, так доцент называл возлюбленную, а сам он как Тартюф, обманщик.Очевидно, что участники исторических баталий чересчур заигрались. Решением суда доцент Соколов на время следствия помещен под арест. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.