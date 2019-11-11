Проблемы с голосовыми связками певицы врачи обнаружили в октябре 2019 года, когда Майли госпитализировали с тонзиллитом.Ей пришлось согласиться на операцию. По данным People,из-за проблемы со ..

Проблемы с голосовыми связками певицы врачи обнаружили в октябре 2019 года, когда Майли госпитализировали с тонзиллитом.Ей пришлось согласиться на операцию.По данным People,из-за проблемы со связками ей пришлось приостановить запись нового альбома и свои выступления. Источники издания сообщили, операция прошла успешно. Процесс реабилитации может занять несколько недель, из-за чего Сайрус вернется к работе только после Нового года.Согласно личным фотографиям звезды, которые она публиковала в соцсетях, все это время с ней рядом находился новый бойфренд – Коди Симпсон. Позже молодой человек написал песню в честь Майли.