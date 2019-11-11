Сегодня мы рассказываем о пятилетней Полине В. из города Артема. У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет операция.
33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о пятилетней Полине В. из города Артема Приморского края.
У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет только операция – установка на позвоночник специальной металлоконструкции. Ждать госквоты пришлось бы два с половиной года, но этого времени у Полины нет.
Из письма Елены Буровой, директора Центра содействия семейному устройству: "Полина сирота, два года назад умерла ее мама, а папу лишили родительских прав. Девочка поступила в наш Центр год назад из Краевого дома ребенка (Владивосток). Полина очень добрая, общительная и доброжелательная девочка, ходит в детсад, у нее много друзей. Она активно участвует в общих занятиях и играх, любит рисовать. Ее уровень развития выше среднего. Врожденный кифосколиоз нашли у Полины в годовалом возрасте. Эта болезнь – следствие нарушений внутриутробного развития ребенка. Если кифосколиоз не лечить, то начнется деформация внутренних органов и сбой в работе сердца. Сейчас Полина очень быстро утомляется при физических нагрузках, ей вообще нельзя бегать и даже подолгу стоять. Необходимо поэтапное хирургическое лечение. В настоящее время нужна операция по установке металлоконструкции, которую берется сделать Медицинский центр Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Но в связи с отсутствием госквот на такую высокотехнологичную медицинскую помощь операция отложена до 2021 года. Но ждать нельзя".
Для спасения Полины В. не хватает 475 575 руб.
Травматолог-ортопед Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Константин Зинченко (Владивосток): "У Полины тяжелое искривление позвоночника. Деформация прогрессирует, сдавливая внутренние органы. Необходимо двухэтапное оперативное лечение. На первом этапе мы проведем резекцию заднего клиновидного L1 позвонка и установим фиксирующую металлоконструкцию. Это позволит остановить дальнейшую деформацию".
Стоимость операции 804 891 руб.
100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".
57 410 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток".
171 906 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru.
Не хватает 475 575 руб.
ПОМОЧЬ ПОЛИНЕ
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, 33Live.RuRu, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,812 млрд руб. В 2019 году (на 7 ноября) собрано 1 187 774 193 руб., помощь получили 1637 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга" и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: [email protected]
Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.