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<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2019-nuzhna-pomoshh-polinu-v-spaset-operaciya-na-pozvonochnike.html" target="_blank">Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике</a> - Сегодня мы рассказываем о пятилетней Полине В. из города Артема. У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет операция.