В селе Кистыш Суздальского района, в родовом имении Суворовых, установлен памятник великому полководцу Александру Суворову.

В селе Кистыш Суздальского района, в родовом имении Суворовых, установлен памятник великому полководцу Александру Суворову перед зданием его будущего Музея. Завтра состоится акт передачи памятника от Российского военно-исторического общества Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова"."Завтра туда приезжает представитель администрации Президента Барков - исполнительный директор Военно-исторического общества. И фактически будет производиться передача от РВИО нашей организации этого прекрасного произведения. Документы оформляются, подписываются. Далее этот памятник ставится на сигнализацию и консервируется. И продолжатся работы по благоустройству сквера и фасада здания. И идёт подготовка к торжественному открытию 18 мая. Там планируется, что администрация Президента берёт это в свои руки. А 18-го, потому что он умер в этот день - 18 мая", рассказал председатель правления Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова" Василий Верещак.В 2020 году в ноябре исполнится 290 лет со дня рождения Александра Суворова. И торжественное открытие памятника генералиссимусу в его суздальском имении станет первым в России знаковым событием юбилейного года. Отметим, что во Владимирской области это первый памятник великому полководцу.Ольга Слободнюк