Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всей планеты.

Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всей планеты.Об этом мировую общественность проинформировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье в "Российской газете".Он подчеркнул, что этот шаг, наряду с выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и из Договора по ПРО, вместе с нежеланием Соединенных Штатов ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и нежеланием работать над продлением СНВ-III, негативно отражается на глобальной военно-стратегической обстановке, ведя к опасности понижения "порога применения ядерного оружия"Патрушев отметил, что Белый дом, называя РФ угрозой для США в военной сфере, "забывает" о том, что американский военный бюджет в текущем году составил около 716 миллиардов долларов и более чем в 15 раз превышает российский.