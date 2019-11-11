Фигурант похитил деньги из сумки, оставленной покупателем в примерочной.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Нижегородской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Сообщение о хищении поступило в МО МВД России «Муромский» в сентябре текущего года. Потерпевший, 28-летний местный житель, пояснил, что после посещения одного из магазинов одежды в Муроме обнаружил пропажу денег из сумки.Полицейские, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенные в торговой точке, опросили возможных свидетелей кражи. В результате личность предполагаемого злоумышленника была установлена.В начале октября сотрудники МО МВД России «Муромский» осуществили выезд на территорию Нижегородской области, где и задержали фигуранта.Установлено, что, находясь в магазине, злоумышленник заметил, как потерпевший покинул примерочную, отправившись к витринам с одеждой и оставив сумку. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый похитил деньги и скрылся.В ходе следствия фигурант полностью возместил ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.