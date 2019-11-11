Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дала
большое интервью Дни.ру. В откровенной беседе прославленная танцовщица призналась,
что к Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой у нее особое отношение.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дала
большое интервью "Дни.ру". В откровенной беседе прославленная танцовщица призналась,
что к Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой у нее особое отношение.
"Я ее боготворю, как и весь мир! Знаешь за что? За то, что она
сильная личность, она уникальный человек", – отметила балерина.
Анастасия отметила, что Алла Борисовна не обращает внимания
на гадости, которые пишут в Сети завистники. В этом вопросе Волочкова берет с
Пугачевой пример.
"Как ее слова, первой песни, которую она начинает петь в концерте:
"Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", – добавила Анастасия Волочкова.
Артистка рассказала также, что ее единственная дочь Ариадна
очень переживала из-за травли, которую балерине устроили в Интернете: злопыхатели
оставляют сотни гадких сообщений в "Инстаграм" танцовщицы. Девочка пытаясь
защитить мать, вступала в споры с недоброжелателями в соцсети.
"Я ей говорила: "Ариша, перестань это делать. Это бесполезно.
Посмотри кто пишут: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо!" – сказала танцовщица в интервью "Дни.ру".
Напомним, и Алла Пугачева знакомы более
20 лет. Тогда Примадонна со своим тогдашним мужем Филиппом Киркоровым посетила
сольный концерт танцовщицы. Также Алла Борисовна продвигала Анастасию как
первую поющую балерину. В этом, 2019 году, приняла участие
в юбилейных концертах Аллы Пугачевой в Москве и в Минске.