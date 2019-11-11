Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дала большое интервью Дни.ру. В откровенной беседе прославленная танцовщица призналась, что к Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой у нее особое отношение.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова далабольшое интервью "Дни.ру". В откровенной беседе прославленная танцовщица призналась,что к Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой у нее особое отношение."Я ее боготворю, как и весь мир! Знаешь за что? За то, что онасильная личность, она уникальный человек", – отметила балерина.Анастасия отметила, что Алла Борисовна не обращает вниманияна гадости, которые пишут в Сети завистники. В этом вопросе Волочкова берет сПугачевой пример."Как ее слова, первой песни, которую она начинает петь в концерте:"Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", – добавила Анастасия Волочкова.Артистка рассказала также, что ее единственная дочь Ариаднаочень переживала из-за травли, которую балерине устроили в Интернете: злопыхателиоставляют сотни гадких сообщений в "Инстаграм" танцовщицы. Девочка пытаясьзащитить мать, вступала в споры с недоброжелателями в соцсети."Я ей говорила: "Ариша, перестань это делать. Это бесполезно.Посмотри кто пишут: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо!" – сказала танцовщица в интервью "Дни.ру".Напомним, и Алла Пугачева знакомы более20 лет. Тогда Примадонна со своим тогдашним мужем Филиппом Киркоровым посетиласольный концерт танцовщицы. Также Алла Борисовна продвигала Анастасию какпервую поющую балерину. В этом, 2019 году, приняла участиев юбилейных концертах Аллы Пугачевой в Москве и в Минске.