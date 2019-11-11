В понедельник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз призывает все стороны в Боливии к ответственному и сдержанному поведению, а также к созданию условия для проведения новых выборов.

В понедельник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз призывает все стороны в Боливии к ответственному и сдержанному поведению, а также к созданию условия для проведения новых выборов, передает РИА Новости.Полномочия главы государства временно перешли ко второму вице-спикеру сената, оппозиционеру Жанин Аньес, ранее президент Эво Моралес подал в отставку. Представители местной оппозиции заявляют, что это их победа, по стране проходят аресты, ряд соседних стран назвали происходящее государственным переворотом.В МИД России события в Боливии квалифицировали как срежиссированный госпереворот."Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", — говорится в сообщении МИД.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с тревогой воспринимают развитие событий в Боливии, "где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Эво Моралеса"."Это государственный переворот, который был организован, естественно, США. Здесь под давлением, которое было оказано на армию и полицию, очевидно, во избежание кровопролития и дестабилизации обстановки Моралес принял решение подать в отставку", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа "Интерфаксу".По словам научного руководителя Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, решающую роль в боливийском кризисе сыграла армия, выступившая на стороне оппонента экс-президента страны Эво Моралеса, в этом коренное отличие от ситуации в Венесуэле.Роль армии вновь как института и арбитра в Латинской Америке возрастает, подчеркнул Давыдов.В последнее время в Боливии не прекращаются акции протеста, фиксировались случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.Армия, отказавшаяся действовать против демонстрантов, на фоне роста уличного насилия санкционировала применение силы против незаконных вооруженных групп.