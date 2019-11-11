Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней.

Почта России сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков.Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в Почте России, в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день. Также через день адресаты будут получать посылки из Москвы в некоторые города Московской области – Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.Сокращение сроков связано со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, говорит первый заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин.