В одном из ночных клубов под Тулой полицейский-стажер устроил перестрелку. Конфликт возник на бытовой почве, в его результате погиб один человек.

В одном из ночных клубов под Тулой полицейский-стажер устроил перестрелку. Конфликт возник на бытовой почве, в его результате погиб один человек.Как сообщает Управление МВД по Тульской области, инцидент произошел в Алексинском районе между сотрудником правоохранительных органов, его братом, а также группой лиц около пятнадцати человек. Один из участников конфликта выстрелил несколько раз из травматического пистолета, причинив при этом телесные повреждения родственнику полицейского. В качестве ответных действий стажер произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья. Учитывая агрессивное поведение нападавших, полицейский выстрелил в их сторону — в результате этих действий погиб один человек, еще один получил ранения.По данным Следственного комитета по Тульской области, перестрелка произошла на территории заброшенной автозаправочной станции, которая располагается в 115 километрах от автодороги Железня-Алексин. Возбуждено уголовное дело.В настоящее время в УМВД назначена служебная проверка, в ходе которой будут изучены все детали случившегося. По результатам следствия будет принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди сотрудников правоохранительных органов.Как сообщает "Интерфакс", полицейский, устроивший перестрелку, проходит стажировку на инспектора ДПС. Ранее он проходил службу в специальном подразделении.