Накануне ведущая программы Жить здорово Елена Малышева прилетела по работе в Краснодар. В аэропорту она устроила настоящее шоу, повергнув в шок местных жителей.

Накануне ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева прилетела по работе в Краснодар. В аэропорту она устроила настоящее шоу, повергнув в шок местных жителей.В Сети появилось видео, где доктор снимает себя в зеркало в момент выхода из лифта. Вот только с первого раза сделать ей эхто не удается. Она шатается и несколько раз задевает спиной двери.Кроме того, на записи слышно, как заплетается ее язык. Врач даже умудрилась ругнуться матом, что абсолютно ей несвойственно.Очевидцы, тем временем, отметили затуманенный взгляд Малышевой. По их словам, ее постоянно пробивало на смех, который она никак не могла сдержать.После всего вышеперечисленного СМИ сделали вывод, что Елена была пьяна. Первым о нетрезвом состоянии ведущей сообщило информационное агентство "Версия".Как бы то ни было, утверждать это с полной уверенностью невозможно. Ведь никаких доказательств нет. По версии, несвязная речь и слабость в ногах могут быть связаны с недавно перенесенным заболеванием Малышевой.Напомним, недавно Елена столкнулась с гипертоническим кризом. А незадолго до вылета ей сделали укол от болей. Вполне вероятно, что это банальная реакция на препарат.