Большой подорлик Задира из Клязьминско-Лухского заказника долетел до Турции. Об этом пишут на странице Птицы Владимирской области Вконтакте

Большой подорлик Задира из Клязьминско-Лухского заказника долетел до Турции. Об этом пишут на странице Задира перелетел через Главный Кавказский хребет в районе Казбека, прошёл около Арарата и сейчас на самом юго-востоке Турции. Следить за задирой позволяет специальное кольцо с GPS-трекером. Кстати, ещё один подорлик, но по имени Клязьма, из соседней Ивановской области добрался до Египта, погостил там и полетел южнее — в Судан.Напомним, сотрудники дирекции особоохраняемой территории Подорлик - хищная птица, занесенная в красную книгу. Гнездо обнаружили в Клязьминско-Лухском заказнике. На одного из птенцов надели кольцо с GPS-трекером. Птенец не очень хотел участвовать в исследованиях, клевался и царапался, за что его и прозвали Задирой. Свой первый перелет в теплые края подорлик начал в конце сентября."Радио России-Владимир"