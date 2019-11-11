Сбор вещей и средств для помощи многодетной семьи Шевчик был организован сразу после пожара 8 октября.

Помогают всем миром. Погорельцам из села Семеновское-Красное передали гуманитарную помощь, собранную волонтерами. Сбор вещей и средств для помощи многодетной семьи Шевчик был организован сразу после пожара 8 октября.Теплые вещи, школьные принадлежности, продукты и деньги. Многодетной семье Шевчик из Суздальского района помогают всем миром. В начале октября у них сгорел единственный дом и 22 человека, 16 из которых дети, оказались на улице.Лилия Шевчик, многодетная мать: «Все приезжают, помогают. Вот, слава богу, потихонечку, с помощью народа, с помощью людей кто нам перечисляет любую сумму, вплоть до 7 рублей и мы знаем, что это последняя лепта, которую люди от души нам дают.»Помощь была организована в кратчайшие сроки.Сейчас семье арендовала 2 этажный дом, чтобы пережить зиму и начать восстановление собственного жилья. Заново отстроить дом помогают многочисленные родственники и друзья. Ремонтные работы они планируют завершить до начала лета. В баптистских семьях не принято оставлять нуждающихсяЮрий Гармашов, брат Лилии Шевчик: «Друзья приезжали, с Нижнего Новгорода, наши друзья, верующие братья и сестры и вот мы с божьей помощью, ровно за полтора дня воздвигли вот 2 этаж.»Вопрос семьи Шевчик, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев держит под личным контролем. Как спикер облпарламента, он приложил все силы, чтобы из бюджета области семье были выделены более 3 с половиной миллионов рублей. Значительную сумму выделил и сам, но уже как житель области.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Эти денежные средства они получат в виде социальной помощи, то есть никаких отчетов от них не потребуется, и в общем сразу они будут использованы на строительство этого дома.»Благодаря помощи неравнодушных людей и волонтеров уже удалось собрать около 800 тысяч рублей. 160 тысяч выделила администрация района, а стройматериалами помогли друзья. Семья Шевчик опасается, что средств может не хватить. Помочь многодетной семье может каждый желающий.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимирномер карты СБЕРБАНК 6390 0210 9008 871586Лилия Борисовна Шевчик тел.: 8-903-645-05-38