В подмосковном Подольске автомобиль Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Авария произошла в минувшее воскресенье, 10 ноября, на площади ..

В подмосковном Подольске автомобиль Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Авария произошла в минувшее воскресенье, 10 ноября, на площади Ленина, сообщает РИАМО.В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подробности ДТП устанавливаются, передает .