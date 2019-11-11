Как передает , общественники написали заявление в генеральную прокуратуру на светскую львицу Ксению Собчак. На своей свадьбе ведущая исполнила кощунственный танец – она изображала из себя ..

Как передает , общественники написали заявление в генеральную прокуратуру на светскую львицу Ксению Собчак. На своей свадьбе ведущая исполнила кощунственный танец – она изображала из себя монашку."Потом все это с себя сбросила. Потом там у нее были мужчины полуголые на сцене, что также недопустимо", – заявилав программе "Ты не поверишь!" на канале НТВактивистка, которая теперь хочет, чтобы Собчак привлекли к ответственности.