Президент Украины Владимир Зеленский не устает говорить о возвращении Донбасса. Но недавняя инициатива партии Голос Святослава Вакарчука может разрушить всю стратегию главы государства. По мнению экспертов, озвученная политсилой идея о выходе из минских соглашений ставит крест на перспективах Киева вернуть мятежный регион.
Президент Украины Владимир Зеленский не устает говорить о возвращении Донбасса. Но недавняя инициатива партии "Голос" Святослава Вакарчука может разрушить всю стратегию главы государства. По мнению экспертов, озвученная политсилой идея о выходе из минских соглашений ставит крест на перспективах Киева вернуть мятежный регион.
Цель России и ее президента – присоединение Донбасса, пишет
телеграм-канал "Легитимный". "Владимир Путин хочет войти в
историю, как человек, который вернул не только "Крым, но и часть Донбасса" в
Россию", – утверждают авторы.
По их мнению, инициатива "Голоса" прекрасно
совпадает со стратегией Москвы. Если Зеленский согласится выйти из минских
соглашений, то Россия будет добиваться признания международным сообществом
независимости Донецкой и Луганской народных республик и проведения нового
референдума под контролем ООН и ОБСЕ.
Выход из минского процесса даст Донецку и
Луганску основания утверждать, что Киев от них отказался, и теперь они хотят
стать независимыми государствами, а затем войти в состав России, пишут авторы.
"Одно такое заявление от партии "Голос" уже является
козырем для Путина в переговорах с западными партнерами", – говорится в
сообщении телеграм-канала.
Напомним, в субботу, 9 ноября, началось разведение войск в
населенном пункте Петровское в Донецкой республике. Ранее стороны отвели
подразделения от линии фронта в районе поселка Золотое в ЛНР. Разведение войск
– одно из условий встречи в нормандском формате с участием России, Франции,
Германии и Украины. Главы государств должны выработать шаги по дальнейшему
урегулированию в Донбассе.
В рамках нормандского формата должна состояться встреча
Владимира Путина и . Точной даты пока нет. Ранее СМИ
писали, что это возможно 24 или 26 ноября.