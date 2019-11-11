Президент Украины Владимир Зеленский не устает говорить о возвращении Донбасса. Но недавняя инициатива партии Голос Святослава Вакарчука может разрушить всю стратегию главы государства. По мнению экспертов, озвученная политсилой идея о выходе из минских соглашений ставит крест на перспективах Киева вернуть мятежный регион.

Президент Украины Владимир Зеленский не устает говорить о возвращении Донбасса. Но недавняя инициатива партии "Голос" Святослава Вакарчука может разрушить всю стратегию главы государства. По мнению экспертов, озвученная политсилой идея о выходе из минских соглашений ставит крест на перспективах Киева вернуть мятежный регион.Цель России и ее президента – присоединение Донбасса, пишеттелеграм-канал "Легитимный". "Владимир Путин хочет войти висторию, как человек, который вернул не только "Крым, но и часть Донбасса" вРоссию", – утверждают авторы.По их мнению, инициатива "Голоса" прекрасносовпадает со стратегией Москвы. Если Зеленский согласится выйти из минскихсоглашений, то Россия будет добиваться признания международным сообществомнезависимости Донецкой и Луганской народных республик и проведения новогореферендума под контролем ООН и ОБСЕ.Выход из минского процесса даст Донецку иЛуганску основания утверждать, что Киев от них отказался, и теперь они хотятстать независимыми государствами, а затем войти в состав России, пишут авторы."Одно такое заявление от партии "Голос" уже являетсякозырем для Путина в переговорах с западными партнерами", – говорится всообщении телеграм-канала.Напомним, в субботу, 9 ноября, началось разведение войск внаселенном пункте Петровское в Донецкой республике. Ранее стороны отвелиподразделения от линии фронта в районе поселка Золотое в ЛНР. Разведение войск– одно из условий встречи в нормандском формате с участием России, Франции,Германии и Украины. Главы государств должны выработать шаги по дальнейшемуурегулированию в Донбассе.В рамках нормандского формата должна состояться встречаВладимира Путина и . Точной даты пока нет. Ранее СМИписали, что это возможно 24 или 26 ноября.