Петля на шее Петра Порошенко медленно, но верно затягивается. Его соратники причастны к массовым убийствам в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинение против бывшего президента в эфире одного из телеканалов выдвинул адвокат Андрей Портнов, ранее работавший в администрации Виктора Януковича.

Петля на шее Петра Порошенко медленно, но верно затягивается. Его соратники причастны к массовым убийствам в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинение против бывшего президента в эфире одного из телеканалов выдвинул адвокат Андрей Портнов, ранее работавший в администрации Виктора Януковича.По его словам, организатором массовой бойни был соратник Петра Порошенко Андрей Парубий, позже занявший кресло спикера Верховной рады. Однако прокуроры и суд бездействуют, уголовного дела нет, возмутился Портнов."Если бы следователем был я, Парубий уже давно сидел бы в тюрьме", – сказал юрист в прямом эфире на телеканале NewsOne.В места не столь отдаленные должны отправиться и националисты, уничтожившие не прошлой неделе мемориальную доску маршалу Георгию Жукову в Одессе, подчеркнул адвокат. Он раскритиковал тех, что считает борьбу с памятниками проявлением патриотизма.Неприятности Порошенко может доставить и специальный трибунал по расследованию провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. О его создании объявил адвокат Александр Молохов. Он уверен, что трибунал сможет доказать виновность тогдашних украинских властей во главе с Порошенко.Для меня Майдан – это тяжелое испытание в жизни, страшная трагедия для моей страны и миллионов моих сограждан.О событиях февраля 2014 года говорить деликатно нельзя. Это была серьёзная трагедия, за которую должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_)В настоящее время имя фигурирует в 13 уголовных делах: об узурпации власти, об отмывании преступных доходов, уклонении от уплате налогов, давлении на суд и других расследованиях. Пока бывший президент числится свидетелем.Тем не менее начал переписывать активы на старшего сына Алексея. По всей видимости, бывший президент опасается уголовного преследования.