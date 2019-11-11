Максим Галкин поделился с поклонниками новой видеозаписью с участием Лизы и Гарри. Поклонники пришли в восторг от знаний дочери артиста.

Максим Галкин поделился с поклонниками новой видеозаписью с участием Лизы и Гарри. Поклонники пришли в восторг от знаний дочери артиста.В ролике, который появился в социальных сетях, Лиза и Гарри ведут спор о русском языке. Дочь Примадонны настаивает на том, что прилагательное "голодный" имеет краткую форму как мужского, так и женского рода, в то время как ее брат утверждает, что это слово обладает только краткой формой мужского рода.В конце концов девочке удается убедить своего оппонента. Однако между ними тут же разгорается новый конфликт. Малыши не могут решить, к какому роду относится существительное "муха". "Род в русском языке и половые признаки мухи", – коротко озаглавил видеозапись Максим Галкин.Многие пользователи признались, что были очарованы знаниями Лизы. "Логика железная у Лизы!", "Русский на высшем уровне!", "Лиза – прирожденный педагог! Доступно и понятно объяснила род", "Что за прелесть", – делились мыслями комментаторы.