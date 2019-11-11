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<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2019-reakciya-blizkix-na-otkryvshego-rot-o-sostoyanii-zavorotnyuk-razina.html" target="_blank">Реакция близких на открывшего рот о состоянии Заворотнюк Разина</a> - Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин внезапно выступил с сообщением, что Анастасия Заворотнюк, борющаяся со страшной болезнью, пошла на поправку. Его слова прокомментировали близкие звезды сериала Моя прекрасная няня.