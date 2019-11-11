Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин внезапно выступил с сообщением о том, что Анастасия Заворотнюк, борющаяся со страшной болезнью, пошла на поправку. Его слова прокомментировали близкие звезды сериала Моя прекрасная няня.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно выступил с сообщением о том, что Анастасия Заворотнюк, борющаяся со страшной болезнью, пошла на поправку. Его слова прокомментировали близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня".Андрей Разин порядком переполошил многочисленных поклонников и журналистов своим сообщением. Весьма оперативно на пост продюсера легендарной группы "Ласковый май" отреагировали близкие Анастасии Заворотнюк, которые ведут посвященный актрисе аккаунт в социальной сети "Инстаграм". В своем посте они дали понять, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" даже незнакома с Андреем Разиным."Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – не без ехидства значится в комментарии. Далее автор послания указал на несостыковку сказанного до этого Разиным."Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением", – утверждают близкие Заворотнюк.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTВ заключение родные артистки совсем уже не скрывали иронии в адрес Разина. "Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным", – завершил публикацию кто-то из приближенных к Заворотнюк.Напомним, что в своем инстаграм-аккаунте продюсер "Ласкового мая" поделился подробностями о состоянии актрисы. По словам , худшие опасения врачей не сбылись. Якобы чувствует себя лучше."К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал подписчикам продюсер.