В Москве ищут источник загрязнения реки Раменки. Поверхность водоема покрылась огромными хлопьями белой пены. Впервые их заметили на прошлой неделе, тогда же на реке были установлены плавучие заграждения, экологи взяли пробы воды. Однако образование пены не прекращается до сих пор, а жители соседних районов начали жаловаться на резкий запах химикатов и проблемы со здоровьем.

В Москве ищут источник загрязнения реки Раменки. Поверхность водоема покрылась огромными хлопьями белой пены. Впервые их заметили на прошлой неделе, тогда же на реке были установлены плавучие заграждения, экологи взяли пробы воды. Однако образование пены не прекращается до сих пор, а жители соседних районов начали жаловаться на резкий запах химикатов и проблемы со здоровьем.- У нас был самый чистый район, мы живем на Воробьевых горах, а сейчас мы просто задыхаемся!Источником невыносимого запаха жители нескольких домов на улице Раменки считают одноименную речку. Самые тяжелые часы наступают, когда водоем покрывается пеной. Пузырящийся покров достигает человеческого роста."Я подбежала к окну, чтобы открыть его еще больше. Но, оказывается, надо было его закрывать!" — говорит Наталья Белоусова.Букет ароматов, который исходят от запененной реки, разнообразен — от резкого химического до сероводорода."В районе трех, четырех, пяти часов просыпаешься от жжения в горле, в носоглотке, которое исходит именно от этих мест", — говорит Георгий Безуматов.- От речки?- От речки, да.В попытке найти причину загрязнения вместе с жителями и экологами обследуем берега Раменки. В сотне метров от русла находим несколько открытых канализационных люков.- Территориально в эту зону приезжают машины с желтыми маячками. Скорее всего, это какая-то уборочная техника.Поднимаемся вверх по течению. Через каждые сто метров — экспресс-анализ воды. Прибор неизменно обнаруживает посторонние примеси."Моющие средства в каком-нибудь техническом центре — одна версия. Вторая версия — кто-то высыпал где-нибудь отходы", — говорит председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.Еще несколько сотен метров по захламленному берегу — и мы упираемся в высокие ворота и забор, за которыми видны канистры, бочки и разобранные автомобили.- Это частная территория.- Частная территория? Здесь автосервис или что?- Ну, наподобие.В двух километрах от первоначальной точки находим еще один подозрительный объект — две сточные трубы. По словам местных жителей, раньше оттуда текла чистая вода."Сильный такой поток воды, мутно зеленый. Когда они только выпуск сделали, тогда и пошла эта пена", — говорит Сергей Вепринцев.Берем пробы сточных вод."Сброс показывает наличие органики. В частности, нефтепродуктов", — говорит Элмурод Расулмухамедов.Поднимаемся по холму, из которого торчат трубы. О проблеме здесь знает каждый прохожий.- Я вам просто говорю, где пена. А въезд у них вот оттуда!Похоже, здесь находятся некие очистные сооружения. Но ни подтвердить, ни опровергнуть это возможности не представилось. На здании нет никакой таблички. К нам никто так и не вышел."Просим всех, кто может, посодействовать тому, чтобы прекратить этот сброс", — говорит Екатерина Морякова.А пока загрязнение реки продолжается. Каждое утро ветер разносит по берегам новые хлопья пены. Результаты лабораторной экспертизы воды экологи направят в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.