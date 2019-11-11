Виктория Лопырева наконец публично прокомментировала слова Андрея Малахова про то, что она увела мужчину из семьи. Известные телеведущий прошелся по модели в интервью для Ксении Собчак.

Виктория Лопырева наконец публично прокомментировала слова Андрея Малахова про то, что она увела мужчину из семьи. Известные телеведущий прошелся по модели в интервью для Ксении Собчак.Подписчики не оставляют в покое Вику и раз за разом повторяют свои вопросы про правдивость слухов о том, что девушка увела мужа у своей беременной лучшей подруги. А после скандального интервью Малахова таких людей стало больше, да и обвинения стали еще жестче."Опять двадцать пять?)) Мы не были подругами, в дом никто не ходил, спирите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)больше и чаще всякую *****)) 👋🏽 ", – написала Лопырева на очередное заявление о том, что она поступила очень подло по отношению к подруге.7 Ноя 2019 в 6:43 PSTПодобное заявление всполошило подписчиков еще больше, ведь модель не опровергла слова о том, что все же увела мужчину из семьи. Некоторые, правда, попробовали заставить Лопыреву сказать, что слова Малахова неправда. Некоторые поклонники спросили ее "почему она позволяет этому желтушнику так говорить о себе"."Так у него профессия такая , всю жизнь в чужом белье роется) не будем мешать 😉", – ответила модель.Ей моментально предложили подарить Малахову юбку, потому что его действия слишком низкие для мужчины. На это звезда ничего не ответила. Ждем "ответочки" от Андрея.