На днях стало известно, что в скором времени крупнейшие операторы сотовой связи могут повысить тарифы на услуги. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал ситуацию.

На днях стало известно, что в скором времени крупнейшие операторы сотовой связи могут повысить тарифы на услуги.Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDailyДенис Кусков прокомментировал ситуацию.Ранее эксперты рассказали, что в 2020 году цены на услуги сотовой связи поднимутся, в среднем, на 10%. Впрочем, абоненты заметили подорожание уже в этом году. Это показал опрос среди населения страны."Прежде всего это было вызвано необходимостью операторов увеличения цен ввиду принятия за последние три года нескольких законов, которые потребовали значительных инвестиций: закон о персональных данных, "закон Яровой" и закон о суверенном Рунете", – Кусков в интервью телеканалу "360".Помимо этого, как "Царьград", в начале 2020 года повысится ставка НДС, а также будет отменен нацроуминг, что тоже вызовет подорожание мобильной связи. Кроме того, из-за подобных инициатив в России был отложен запуск высокоскоростной сети 5G.