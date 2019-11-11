Российские граждане лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Грузии.

На долю россиян среди иностранцев, купивших грузинскую недвижимость, приходится 40%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет правительственной комиссии Минюста Грузии. С 2015 по 2018 года россияне зарегистрировали более 15 тысяч объектов.На втором месте со значительным отставанием идут граждане Ирана – на них пришлось 5,5 тысячи случаев регистрации недвижимости. Третье место у украинцев, четвертое у израильтян, пятое – у граждан Армении.В основном иностранцы покупают квартиры. Также они интересуются землей несельскохозяйственного назначения. С 2017 года грузинские власти ввели мораторий на покупку иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.В отчете также приводится динамика миграции граждан, согласно которой для грузин Россия по-прежнему является одной из ключевых стран для эмиграции. Однако количество граждан, уезжающих в Россию, снижается, некоторые и вовсе возвращаются назад.