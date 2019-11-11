«Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы

Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома») Павел Эйгес и генеральный директор ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (дочерняя компания «РЖД» в сфере цифровизации) Денис Трошанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, включая использование единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора».В структуре РЖД создан центр компетенций по разработке перспективных решений на базе отечественной защищенной МОС «Аврора». В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение, которое сделает устройство с «Авророй» мобильным рабочим местом работников путевого комплекса.РЖД реализует стратегию цифровой трансформации, предполагающую внедрение цифровых решений на базе отечественных инновационных разработок для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов компании, в том числе в сферах управления инфраструктурой и перевозочным процессом.«Аврора» обеспечивает формирование доверенной мобильной среды для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая защищенный доступ сотрудников и чиновников из любого места, где есть интернет, к корпоративным информационным системам. Компании и ведомства для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.Операционная система «Аврора» позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. С помощью приложений она превращает смартфон и планшет в мобильное рабочее место, обеспечивая надежный зашифрованный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи.* * *«Аврора» — единственная отечественная мобильная операционная система (МОС). Разработкой МОС занимается ООО «», которое с 2018 года входит в группу «Ростелеком».«Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы и содержит полноценный набор базовых приложений — контакты, телефон, сообщения, почта, браузер, медиаплеер, календарь, заметки, камера, галерея, часы, диктофон и документы. А также позволяет создавать защищенные специализированные мобильные решения под требования определенной отрасли и заказчика.МОС «Аврора» включена в единый реестр российского программного обеспечения (№1543), имеет сертификат соответствия ФСБ России АК1/КС1 и АК2/КС2. ФСТЭК России выдала отечественной МОС сертификат соответствия требованиям обеспечения безопасности информации к операционным системам типа «А» шестого класса.