Владимирская область вошла в топ-25 регионов России для санаторно-курортного отдыха осенью.

Владимирская область вошла в топ-25 регионов России для санаторно-курортного отдыха осенью. Такие данные предоставил туристический портал совместно с сервисом бронирования путевок . По данным исследования и , в санаториях страны осенью отдыхают от 7 до 12 дней и тратят на санаторный отдых от 1,9 тысяч до 3,1 тысяч рублей в сутки.В санаториях Владимирской области осенью тратят на санаторное проживание, питание и лечение до 2,5 тысяч рублей в день.Дешевле всего за проживание, питание и лечение в санаториях платят в Республике Марий Эл (1850 рублей в день), Чувашии (2080 рублей) и Татарстане (2120 рублей).К слову, в рейтинг не включены курорты КМВ и юга России.