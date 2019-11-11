За этим событием наблюдал еще первый русский астроном Степан Яковлевич Румовский. Родом ученый из села Старый Погост недалеко от Владимира.

За этим событием наблюдал еще первый русский астроном Степан Яковлевич Румовский. Родом ученый из села Старый Погост недалеко от Владимира.Астроном участвовал в экспедициях, связанных с прохождением Венеры по диску Солнца. Они произошли 2 раза за время его жизни с цикличностью в 43 года. И 11 ноября мы сможем наблюдать нечто подобное - только прохождение Меркурия по диску солнца. Единственное, может не повезти с погодой. Нужно ясное солнце. И при этом необходима защита для глаз для техники безопасности. Кстати, во владимирском планетарии сегодня поставят телескоп - и владимирцы смогут наблюдать редкое природное явление воочию.Виктория Степанова лектор, руководитель астрономического кружка: "В 15:35, когда Меркурий коснется диска Солнца, и в течение часов пяти он будет проходить. Но окончания мы не увидим, у нас Солнце уже зайдет. Но если нам повезет с погодой, мы поставим телескоп, постараемся хотя бы частично застать этот момент, понаблюдать, как черная точка Меркурия перемещается на фоне Солнца."