В России дорожает аренда жилья - за последний месяц цены на съемные однокомнатные квартиры в крупных городах выросли на 1%. Аналитики утверждают, что ставки не снизятся.

Средняя стоимость съемной однушки в России составляет 16,1 тысячи рублей в месяц, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость". Двухкомнатные квартиры сдаются в среднем за 26,3 тысячи рублей, трехкомнатные – за 51,3 тысячи.Однако динамика цен в каждом городе разная. Аренда подешевела в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске, а в Нижнем Новгороде подорожала сразу на 6%.В Петербурге съемная однушка за месяц набрала в цене 5% и сдается сейчас в среднем за 30,5 тысячи рублей в месяц.В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, по данным ЦИАН, в ноябре составила 37,5 тысячи рублей, двухкомнатной – 53 тысячи; показатели за месяц выросли на 1% и 4% соответственно.Эксперты считают, что цены съемные квартиры подстегивает растущий спрос – из-за подорожания на первичном и вторичном рынках люди отказываются от покупки жилья в пользу аренды.