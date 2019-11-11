Буквально на днях СМИ вовсю трубили о том, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера была госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. Теперь же стали известны новые подробности о состоянии девочки.

Буквально на днях СМИ вовсю трубили о том, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера была госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. Теперь же стали известны новые подробности о состоянии девочки.Стоит отметить, что 14-летняя Эвелин попала в реанимацию 3 ноября. В течении суток опытные врачи доблестно сражались за жизнь дочери звездной пары. Ее родители едва ли могли найти себе место от беспокойства, и немудрено. До сих пор не найдены способы лечения астмы, которая для многих становится серьезным приговором, если под рукой не оказалось вовремя ингалятора.Впрочем, медикам удалось спасти девочку. Сейчас Эвелин уверенно идет на поправку. Тем не менее, врачи еще рекомендуют подростку остаться в клинике на некоторое время, чтобы проследить за ее состоянием. Все же астма – серьезный диагноз, требующий неусыпного контроля за состоянием пациента.Как Пятый канал со ссылкой на издание StarHit, близкое окружение артистов уже поделилось своими комментариями по поводу случившегося. Они рассказали, что сейчас остается только поддерживать родных девочки, которые были неимоверно напуганы случившимся. Впрочем, как и любые любящие родители.3 Ноя 2019 в 6:02 PST"Ей правда стало лучше. Но астма – серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем", – высказались инсайдеры.Ранее знаменитая артистка уже поклонникам о состоянии своего ненаглядного чада. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала такой пост: "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими.Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!".