Турцию ждут новые санкции, если она не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Об этом говорится в письме, которые Дональд Трамп написал Реджепу Эрдогану. Сообщение было отправлено еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

Турцию ждут новые санкции, если она не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом говорится в письме, которые Дональд Трамп написал Реджепу Эрдогану. Сообщение было отправлено еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас, пишет агентство "Интерфакс".Впрочем, если Анкара пообещает не разворачивать ЗРК и откажется от их закупок в будущем, то Турцию могут даже вернуть в программу создания самолета пятого поколения F-35.Напомним, контракт на поставку "Триумфов" был подписан в 2017 году. По данным из открытых источников, партия зенитных ракетных комплексов стоила Анкаре 2,5 миллиарда долларов.10 ноября помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что С-400 нет места в НАТО. Поэтому санкции против Турции скорее всего пройдут в Конгресс при поддержке обеих партий и Анкара почувствует на себе их действие.С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.