В Государственной Третьяковской галерее заявил, что сожалеют по поводу того, что одна из смотрительниц музея попросила покинуть зал экспозиции женщину, кормившую ребенка грудью.

В Государственной Третьяковской галерее заявил, что сожалеют по поводу того, что одна из смотрительниц музея попросила покинуть зал экспозиции женщину, кормившую ребенка грудью.Об этом общественность проинформировали на странице музея в Instagram, подчеркнув, что после инцидента с сотрудниками музея был проведен дополнительный инструктаж и в ближайшее время в музее появятся таблички, указывающие на зоны, где разрешено кормление грудью.Посмотреть эту публикацию в InstagramКак посетить музей с маленькими детьми? Третьяковская галерея рада всем посетителям, даже самым маленьким! ⠀ Для посетителей с колясками разработаны удобные маршруты: ⠀