27-летняя модель Джорджина Маццео из Флориды, США, пользуется огромной популярностью. Фолловеры сходят с ума от идеальной фигуры звезды.

27-летняя модель Джорджина Маццео из Флориды, США, пользуется огромной популярностью. Фолловеры сходят с ума от идеальной фигуры звезды.Жгучая шатенка большую часть своего времени посвящает тренировкам. Она регулярно занимается в спортзале и на природе и не позволяет себе филонить.Джорджина давно проживает в Майями. Там она работает моделью для крупных и знаменитых брендов, таких как Pretty Little Thing, Fashion Nova.Также Маццео получает доход благодаря своей странице в социальной сети Инстаграм. У девушки более 1,6 миллиона подписчиков. В среднем ее "обнаженные" снимки набирают около ста тысяч лайков.Помимо соблазнительных фотографий в мини-бикини и нижнем белье Джорджина публикует видео своих тренировок. Таким образом она помогает людям "слепить тело мечты". Примечательно, что свой аккаунт она завела всего пять лет назад.В программу тренировок инстазвезды входят не только упражнения с тяжелыми весами. Маццео также занимается растяжкой и боксом.О личной жизни модели, к сожалению, ничего неизвестно. 27-летняя девушка не выставляет напоказ свои отношения, если они, конечно, есть. На снимках в Инстаграме она, как правило, позирует одна. В ее аккаунте редко можно встретить даже фотографию, где Джорджина в компании подруг.