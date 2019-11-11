Профессор СПбГУ Олег Соколов убил девушку и попытался избавиться от ее тела. Уже после того, как историк был пойман с останками Анастасии Ещенко в руках, он оформил явку с повинной. Сообщение об этом вывело из себя ведущего Владимира Соловьева.

Профессор СПбГУ Олег Соколов убил девушку и попытался избавиться от ее тела. Уже после того, как историк был пойман с останками Анастасии Ещенко в руках, он оформил явку с повинной. Сообщение об этом вывело из себя ведущего Владимира Соловьева.Жуткое убийство аспирантки Анастасии Ещенко прогремело не только на весь Санкт-Петербург, но и на всю Россию. Люди не могли поверить, что профессор СПбГУ Олег Соколов не просто расправился с несчастной, но и осквернил тело несчастной в попытке замести следы.Особенно смутилась общественность после того, как свой нелепый провал убийца попытался выдать за чистосердечное признание. Эти претензии на своей странице в "Телеграм" сформулировал Владимир Соловьев."Профессор Соколов убил и расчленил несчастную девушку. Попытался избавиться от тела. Будучи пьяным свалился в реку. Был выловлен из Мойки с фрагментами тела жертвы", – цитирует "" ведущего. "Какая явка с повинной? Куда он явился? Теперь отделение полиции на дне Мойки?", – добавил журналист.Материал дополняется.