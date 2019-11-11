Мужчина несколько раз приходил во двор к потерпевшему. Затем, выбрав удобное для себя время, злоумышленник облил подготовленным заранее бензином машину и поджег ее...

«Оперативники отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Свободы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила информация о том, что около дома по улице Свободы горит автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомобиль Ауди с возгоранием моторного отсека. Пожар локализован пожарными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель соседнего района.Как установлено, причиной поджога автомобиля стал дорожный конфликт, который произошел некоторое время назад. Подозреваемый проследил, куда направляется водитель автомобиля, якобы виновный в совершении аварийной ситуации на дороге. После этого он несколько раз приходил во двор к потерпевшему. Затем, выбрав удобное для себя время, злоумышленник облил подготовленным заранее бензином машину и поджег ее.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56