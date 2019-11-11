Один из мужчин отвлек пенсионерку, а другой открыто похитил из сумки денежные средства, после чего оба скрылись в неизвестном направлении...

Оперативники ОМВД России по Рязанскому району задержали 49-летнего приезжего, подозреваемого в грабеже пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 72-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что у дома на улице Академика Скрябина к ней подошел неизвестный мужчина и поинтересовался, как пройти до туристической фирмы. После этого к ним подошел второй неизвестный и попросил показать заявительницу содержимое сумки, обвиняя ее в краже кошелька с деньгами. В это время один из мужчин отвлек пенсионерку, а другой открыто похитил из сумки денежные средства, после чего оба скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 85 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Сормовской улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник совместно с соучастником проследили за пенсионеркой, когда та снимала денежные средства в банке. После этого они разработали план, где каждый из них должен был выполнить определенную роль. Однако потерпевшая проявила бдительность, и злоумышленники решили открыто похитить имущество и скрыться.По данному факту отделом дознания ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможного соучастника данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18