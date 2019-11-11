Произошло самовозгорание внутренней отделки салона.

Дознаватели МЧС установили причину возникновения огня и дыма в автобусе 15-го маршрута 7 ноября. Произошло самовозгорание внутренней отделки салона. Температура повысилась от высоконагревающейся поверхности системы выпуска отработанных газов. Не исключено, что задымление вызвал посторонний предмет. Напомним, в этот же день, но автобус номер 14. Что послужило причиной этого пожара, пока не ясно. Летом у Химзавода АДМ, в октябре сгорел автобус 24-го маршрута.