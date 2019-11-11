Королевская футбольная федерация Испании провернула весьма неплохую сделку, продав на три года права на проведение Суперкубка страны футбольным властям Саудовской Аравии. Турнир теперь будет проходить в январе и в нем примут участие четыре сильнейших испанских клуба. Цена сделки – 120 млн евро.

Королевская футбольная федерация Испании провернула весьма неплохую сделку, продав на три года права на проведение Суперкубка страны футбольным властям Саудовской Аравии. Турнир теперь будет проходить в январе и в нем примут участие четыре сильнейших испанских клуба. Цена сделки – 120 млн евро.В первом Суперкубке Испании, который пройдет по новой схеме и в чужой стране, примут участие "Барселона", мадридские "Атлетико" и "Реал", а также "Валенсия". Полуфиналы пройдут 8 ("Реал" – "Валенсия") и 9 ("Барселона" – "Атлетико") января, решающий матч состоится 12 января 2020 года.Деньги, полученные от новых организаторов Суперкубка, будут распределены пополам – по 50% участникам турнира и федерации, сообщает издание As. Испанцы особо оговорили требование, чтобы доступ на матчи был открыт и для женщин.