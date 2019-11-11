Оппоненты президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на том, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским может служить основанием для объявления импичмента. Сторонники главы Белого дома признают, что к формату общения можно предъявлять претензии, однако отправлять политика в досрочную отставку просто не за что.

Оппоненты президента США Дональда Трампа продолжают настаивать на том, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским может служить основанием для объявления импичмента. Сторонники главы Белого дома признают, что к формату общения можно предъявлять претензии, однако отправлять политика в досрочную отставку просто не за что.Пока соратники и противники Дональда Трампа спорят о том, насколько тот оказался неправ и непрофессионален при разговоре с Владимиром Зеленским, сам он уверен, что их переговоры прошли без сучка и задоринки. Поэтому искать даже небольшие проблемы будет неправильно, уверен политик."Звонок президенту Украины был идеальным. Прочитайте стенограмму. Не было сказано ничего, что было бы хоть как-то неправильно", – написал Дональд Трамп на своей странице в "Твиттер". Однако, уверен президент США, звонок используется его оппонентами как часть целой информационной кампании, развернутой против него."Республиканцы, не попадите в ловушку для дураков, заявляя, что он был не идеален, но не может служить основанием для импичмента. Нет, все намного строже. Ничего не было сделано неправильно!", – подчеркнул Дональд Трамп.Материал дополняется.