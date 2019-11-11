На Комо в Италии 7-9 ноября прошел форум в области дизайна и архитектуры Best For Life Design Forum & Award 2019. Он был посвящен теме архитектуры, строительства и дизайна. Ключевым вопросом стал вопрос формирования комфортной городской среды, который тесно переплетается с визуализацией пространства.

Триптих комфортной среды – благоустройство, комфорт и эмоцииРынок жилья в России за последнее десятилетнее кардинально поменялся. Во-первых, он стал рынком покупателя. Это произошло на фоне усиления конкуренции и снижения доходов населения. Во-вторых, люди перестали покупать квадратные метры, теперь они в первую очередь выбирают комфортное проживание, рассказывает директор по продажам и маркетингу компании "МИР Митино", УК "Развитие" Ольга Нарт.Главными факторами при покупке квартиры как и раньше остаются бюджет и локация, но к ним теперь добавляются экология и комфортная среда. Запросы на комфорт выходят за пределы квартиры. Люди хотят видеть благоустроенный двор, в котором есть все, чтобы чувствовать себя защищенно и комфортно."Формула комфортной среды – это благоустройство, комфорт и эмоции. Причем эмоции выходят в лидеры, потому что для людей важно получать удовольствие от проживания. Покупатель покупает не просто квартиру, он делает выбор в пользу определенного комплекса", - поясняет Ольга Нарт.Именно поэтому застройщики все больше внимания стали уделять созданию комфортной среды: от почтовых ящиков, кладовых для велосипедов и колясок до входных групп в подъезд и подземного паркинга.Застройщики стараются учесть запросы всех жителей – это пожилых, мамы с колясками, дети. Например, двор проектируется без сложных подъемов и бордюров, чтобы маломобильным группам было легко перемещаться. Большое внимание уделяется безопасности – это системы видеонаблюдения, закрытая территория, дворы без машин. Также застройщики создают спортивные площадки, зоны work-out и современные игровые комплексы. Это такой must have. Некоторые девелоперы уже выходят за эти пределы и делают более сложный ландшафт, малые архитектурные формы, используют новейшее оборудование. Однако, пока эти тренды больше характерны для больших городов, в первую очередь – Москвы и Петербурга. В регионах пока с комфортной средой гораздо сложнее, отмечает эксперт.В среднем формирование комфортной среды, по словам Ольги Нарт, обходится застройщикам в 2-3% от инвестиций в проект, некоторые тратят до 5%. Причем доплачивать за комфортную среду, как уверяет эксперт, покупателю не нужно. Качественная комфортная среда позволяет застройщику продавать квартиры быстрее, таким образом он получает свои бонусы.Повышение узнаваемости и исторический контекстУ российского социума действительно есть запрос на то, чтобы городская среда была комфортной, узнаваемой и уникальной, подтверждает профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства, проректор МАРХИ Виталии∎ Кочергин.Повышение узнаваемости среды и ее комфортной составляющей может увеличить туристический поток и стать местом притяжения для бизнеса и новых жильцов. Однако пока не выработана единая концепция по формированию городской среды. Каждый застройщик стремится продвинуть свой проект, в итоге получается некая хаотичность.Также помимо нового строительств, где комфортная среда уже вшивается в проекты, в российских городах есть огромное количество старых построек, которые тоже нуждаются в обновлении. В качестве успешного примера профессор привел пилотный проект, в рамках которого в Калининграде к Чемпионату мира по футболу были обновлены фасады 12 домов по Ленинскому проспекту. Среда стала более узнаваемой, повысился пешеходный трафик.Однако, чтобы данное обновление работало в рамках всего городского пространства, нужно включать все застройки и составлять долгосрочный план. К примеру, за 20 лет обновить все фасады. Также важно, чтобы параллельно обновлялась и внутренняя инфраструктура дома. В Калининграде этого не произошло.Важной частью формирования комфортной среды является редевелопмент промзон и исторических построек. Например, в Москве действует масштабная программа реорганизация так называемого "ржавого пояса" столицы (территории бывших промзон), которая предполагает полное обновление депрессивных территорий (строительство жилья, коммерческих объектов, создание инфраструктуры). По данным столичных властей, промзоны занимают порядка 18,8 тысячи гектара, это около 17% территории старой Москвы.Застройщики в Петербурге тоже развивают подобные проекты. Территория, которую мы застраиваем, находится на границе исторического центра и новой застройки – на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. Раньше на этом месте был скотопригонный двор, потом молокозавод, который проработал до 90-х годов, рассказывает директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов.Застройщик восстановит исторические постройки: на их месте будет жилой комплекс, а также реновирует прилегающую территорию. Здесь появится благоустроенная набережная, зеленые зоны, детские и спортивные площадки и торговый променад."У нас было три цели – наш дом не должен резонировать с классическим Петербургом, со сталинским ампиром, который характерен для Московского проспекта, и в то же время это должно быть современное здание", - отметчает Всеволод Глазунов.Магазины тоже делают ставку на комфорт и эмоцииСоздание комфортной среды становится трендом не только для застройщиков, но и для ритейлеров. Сразу две крупнейшие российские сети магазинов – "Пятерочка" и "Перекресток" - заявили, что в ближайшее время будут обновлять свои торговые точки. Акцент будет сделан на эмоциях и комфортном пребывание.В основу обновления наших магазинов легли четыре составляющие – время, эмоции, здоровье и технологии. До конца года мы обновим восемь магазинов, в следующем году эта цифра достигнет тысячи в разных регионах, рассказывает директор операционного и бренд-маркетинга торговои∎ сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.Компания планирует изменить дизайн магазинов, расширить продуктовые ряды, изменить цветовое и световое оформление магазинов, сделать удобной навигацию. Также в магазинах появятся фреш-зоны с healthy foods и свежевыжатыми соками, пекарня, детские зоны и пандоматы для приема пластика. Магазин также панирует использовать пакеты, которые сделаны полностью из вторсырья. Сейчас "Пятерочка" отдает на переработку до 80% своих отходов, отметила представитель компании.Похожие изменения жду и магазины "Перекресток", правда, не такие масштабные. Пока речь идет о паре десятков магазинов. Но акценты те же самые – положительные эмоции от покупок, комфорт и больше здоровой и правильной еды. Все фреш-зоны мы выдвинем на первый план, ассортимент правильной еды существенно расширится, рассказывает управления промо-акций и операционного маркетинга торговой сети "Перекрёсток" Роман Сладкопевцев.Интерьер будет выполнен в более светлых тонах. Появятся два вида навигации - короткий путь (для тех, кому нужно выбрать пару товаров) и длинный (для того, кто пришел собрать полную корзину). Кроме того, поменяется и внешний вид магазина. Например, уже обновили Перекресток в Строгино.Ритейлеры заверили, что обновление магазинов никак не скажется на ценах. Последний раз оба магазина меняли концепцию пять лет назад, сейчас как раз подошел срок очередной реновации.