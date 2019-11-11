Певица Анна Семенович любит и умеет веселиться! В этот раз знаменитость показала поклонникам, как надо правильно отжигать.

Певица Анна Семенович любит и умеет веселиться! В этот раз знаменитость показала поклонникам, как надо правильно отжигать.На своей странице в социальной сети "Инстаграм" грудастая знаменитость опубликовала отрывок из своего нового клипа на песню "Секси-бомбочка". В кадре она вместе с двумя танцовщицами, отобранными посредством народного голосования, вовсю зажигает. Костюмы с декольте как нельзя лучше подчеркивают главные "достопримечательности" главных героинь.В свою очередь пользователи не смогли пройти мимо столь горячего видео. Многие поспешили выразить свои комплименты Анне и ее помощницам. Подписчики певицы отметили, что в этом образе она выглядит роскошно, а танцовщицы прелестны и милы. Поклонники высказали мнение, что в своих формах все участницы клипа смотрятся совершенно прекрасно и обворожительно.