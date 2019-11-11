Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Тем не менее, музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.

Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Тем не менее, музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.9 Ноя 2019 в 12:54 PSTМатериал дополняется