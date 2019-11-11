Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Тем не менее, музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2019-tyazhelo-bolnoj-maksim-fadeev-riskuet-zhiznyu.html" target="_blank">Тяжело больной Максим Фадеев рискует жизнью</a> - Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Тем не менее, музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2019-tyazhelo-bolnoj-maksim-fadeev-riskuet-zhiznyu.html]Тяжело больной Максим Фадеев рискует жизнью[/url] - Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Тем не менее, музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.