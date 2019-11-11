Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в Крокусе.

Максим Фадеев перенес операцию на сердце. Музыкальный продюсер буквально рискует жизнью ради сольника в "Крокусе".27 ноября в столичном "Крокус Сити Холле" состоится сольный концерт Максима Фадеева. "Уже волнуюсь", – признался музыкальный продюсер на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Интересно, что это будет его второй концерт после перерыва в 25 лет. Осенью прошлого года он впервые вышел на сцену в качестве исполнителя спустя годы молчания."Каково это – 25 лет не давать концерты? Тяжело. Но этот перерыв для меня стал вынужденным. Все знают, что я терял слух и до сих пор не восстановил его полностью, так как это невозможно. Я многие годы пытался научиться, не слыша, слышать и сегодня могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. Я не буду слышать ваши эмоции, но я буду их видеть. Всех жду на концерте", – обратился к поклонникам Фадеев на "Крокус Сити Холла".9 Ноя 2019 в 12:54 PSTВ комментариях к посту многочисленные подписчики выразили восторг и нетерпение, но нашлись и те, кто заподозрил продюсера в лукавстве. Якобы не просто так в последние недели вокруг имени Максима муссировалось много новостей – одно известие скандальнее другого. По мнению некоторых фанатов, это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к продюсеру и его сольнику.Напомним, в конце октября у продюсера случился сердечный приступ. Несмотря на предынфарктное состояние, от госпитализации отказался. Ухудшение самочувствия, по сообщениям СМИ, было вызвано нервным истощением. Позднее друг продюсера, адвокат Сергей Жорин сообщил, что тому все же была проведена операция на сердце.Собственно, поэтому некоторые фанаты и высказывают опасения: дескать, Фадееву может стать хуже от нагрузки на концерте. А кто-то и вовсе счел, что тот рискует жизнью ради этого сольника.30 октября заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Он пообещал, что все права на песни участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства.