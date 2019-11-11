От иконы до дизайна. Что такое современное христианское искусство - на этот вопрос постарались ответить в музее-заповеднике Александровская слобода.

От иконы до дизайна. Что такое современное христианское искусство - на этот вопрос постарались ответить в музее-заповеднике "Александровская слобода". Там открылась новая выставка "Дары".Без "дара" творчества человек не становится художником - отсюда и название выставки, говорят организаторы. Художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Украины показали новаторство и творческие эксперименты. Современное христианское искусство - это и живопись, и графика, и скульптура, и даже инсталляция и перфоманс. Многие произведения могут показаться зрителю непривычными и даже спорными. Ознакомиться с "Дарами" можно в зале современного православного искусства Успенской церкви до 15 декабря.Анастасия Листопад, заведующая выставочным отделом музея-заповедника "Александровская слобода": "Выставка называется "Дары" не случайно-творчество это дар, который человек получает от Бога. И одновременно художник передает эти дары другим людям - зрителям"