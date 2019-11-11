Злоумышленник, используя служебное положение и имея свободный доступ к сейфу, совершил противоправное деяние...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В полицию поступило заявление от представителя одной из компаний, расположенных в центре Москвы. По словам заявителя, в ходе инвентаризации в организации выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составил около 770 тысяч рублей.В ходе патрулирования территории полицейские на Таганской улице задержали подозреваемого – 27-летнего жителя столицы. Установлено, что сотрудник вышеуказанной организации, используя служебное положение и имея свободный доступ к сейфу, совершил противоправное деяние. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60