Злоумышленник, используя служебное положение и имея свободный доступ к сейфу, совершил противоправное деяние...
Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.
В полицию поступило заявление от представителя одной из компаний, расположенных в центре Москвы. По словам заявителя, в ходе инвентаризации в организации выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составил около 770 тысяч рублей.
В ходе патрулирования территории полицейские на Таганской улице задержали подозреваемого – 27-летнего жителя столицы. Установлено, что сотрудник вышеуказанной организации, используя служебное положение и имея свободный доступ к сейфу, совершил противоправное деяние. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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