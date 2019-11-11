В центре Москвы сотрудники ДПС задержали машину с четырьмя мужчинами, у которых было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. По данному факту проводится проверка.

В центре Москвы сотрудники ДПС задержали машину с четырьмя вооруженными мужчинами.Инцидент произошел ночью на Семеновской набережной. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, у водителя и троих пассажиров было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет, откуда у них взялось оружие и зачем оно им понадобились.