По разным подсчетам, в митинге приняли участие от 1000 до 3000 человек

Митинг против мусорных полигонов прошел 10 ноября в городе Карабаново Александровского района Владимирской области, сообщают активисты в социальной сети.По разным подсчетам, в митинге приняли участие от 1000 до 3000 человек. Мероприятие было согласовано с властями. Митингующие выступили против перевода участков возле города в категорию промышленной зоны для размещения объектов 1, 2 и 3 класса опасности.Горожане опасаются, что на этих землях появятся полигон для складирования московского мусора и мосоросортировочная станция.