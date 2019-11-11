За почти полгода на посту президента Владимир Зеленский настроил против себя значительную часть элиты. В Киеве заговорили об импичменте главы государства.
За почти полгода на посту президента Владимир Зеленский настроил против себя значительную часть элиты. В Киеве заговорили об импичменте главы государства.
Отстранить Владимира Зеленского от власти призвал лидер
"Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандально известный политик в своей
типичной залихватской манере резко высказался о деятельности главы государства
и назвал его "узурпатором".
Возмущение Ляшко вызвала инициатива Зеленского о требованиях
к новостям в СМИ. Президент предложил запретить негативные высказывания об
украинцах. Новости, уверен он должны быть "бодрыми и правдивыми" и
описывать успехи украинцев на пути в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект
будет внесен на рассмотрение Рады до конца года.
Ляшко уверен: требование Зеленского незаконно и угрожает
свободе слова. Доказывать свою правоту скандальный политик намерен в суде. Он
дал указание своим юристам подготовить иски, чтобы обжаловать инициативу главы
государства.
С новым президентом отношения у Ляшко не сложились сразу.
Лидер "Радикальной партии" резко раскритиковал намерение пустить
с молотка миллионы гектаров плодородных черноземов. Распродажа главного
достоения страны приведет к уничтожению украинского села, уверен он.
Политические разногласия переросли в рукоприкладство. В
начале ноября темпераментный политик вступил в потасовку с Андреем Герусом – представителем в
правительстве. Драка произошла из-за законопроекта,
позволяющего Украине возобновить импорт электроэнергии из России.