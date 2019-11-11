За почти полгода на посту президента Владимир Зеленский настроил против себя значительную часть элиты. В Киеве заговорили об импичменте главы государства.

За почти полгода на посту президента Владимир Зеленский настроил против себя значительную часть элиты. В Киеве заговорили об импичменте главы государства.Отстранить Владимира Зеленского от власти призвал лидер"Радикальной партии" Олег Ляшко. Скандально известный политик в своейтипичной залихватской манере резко высказался о деятельности главы государстваи назвал его "узурпатором".Возмущение Ляшко вызвала инициатива Зеленского о требованияхк новостям в СМИ. Президент предложил запретить негативные высказывания обукраинцах. Новости, уверен он должны быть "бодрыми и правдивыми" иописывать успехи украинцев на пути в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроектбудет внесен на рассмотрение Рады до конца года.Ляшко уверен: требование Зеленского незаконно и угрожаетсвободе слова. Доказывать свою правоту скандальный политик намерен в суде. Ондал указание своим юристам подготовить иски, чтобы обжаловать инициативу главыгосударства.С новым президентом отношения у Ляшко не сложились сразу.Лидер "Радикальной партии" резко раскритиковал намерение пуститьс молотка миллионы гектаров плодородных черноземов. Распродажа главногодостоения страны приведет к уничтожению украинского села, уверен он.Политические разногласия переросли в рукоприкладство. Вначале ноября темпераментный политик вступил в потасовку с Андреем Герусом – представителем вправительстве. Драка произошла из-за законопроекта,позволяющего Украине возобновить импорт электроэнергии из России.